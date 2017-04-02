الأرصاد : رياح سطحية مثيرة للاتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية ، حائل، المدينة المنورة ، القصيم ، تبوك والأجزاء الشمالية لمنطقة مكة المكرمة) وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار خفيفة على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة،وارتفاع الموجمتر إلى مترين ،وحالة البحرمتوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-34 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.