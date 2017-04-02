الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا

متابعات _فجر

أعلن متحدث باسم الرئاسة البوليفية أمس أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستريح بعد عملية ناجحة بمستشفى في كوبا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة رينيه مارتينيز : إن الأطباء أزالوا كُتلة صغيرة من حلق موراليس كانت تمنع الزعيم البالغ من العمر 57 عامًا من التحدث بشكل طبيعي .

وأشار إلى أن إزالة الكُتلة استغرقت 20 دقيقة فقط، مضيفًا أن الجراحة ناجحة تمامًا.

وكتب الزعيم البوليفي على موقع تويتر وفقًا للأطباء، العملية جيدة وناجحة. الآن أحتاج فقط إلى التعافي. شكرًا .

ولفت مارتينيز الانتباه إلى أن موراليس يلتزم أوامر صارمة بعدم التحدث لمدة أربعة أيام على الأقل.

وأشار إلى أن توقيت عودة موراليس إلى بوليفيا سيتقرر في اليومين المقبلين.