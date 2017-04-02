احصلي على حاجبين عريضين بهذه الطريقة

متابعات _فجر

تمتلك بعض السيدات حاجبين رفيعين وتكون لديهم رغبة في جعلهما أكثر سماكة وبروزاً، فعليهن أن يعيدوا رسمهما على شكل خط عريض ومستقيم، وجعلهما قدر الإمكان شبيهين بالحاجبين الطبيعيين.

يفضل اختصاصيو الماكياج ترك الحاجبين على شكلهما الطبيعي وعدم إحداث تعديلات جذرية، ولكن لا مانع طبعاً من تجميل العيوب وملء الفراغات.

فلا مشكلة مثلاً في تقصير الحاجبين الطويلين جداً ولملء الفراغات بين الشعيرات، استخدمي قلم الحاجبين بلون مماثل للون حاجبيك، وارسمي خطوطاً صغيرة داخل كل حاجب، من الداخل إلى الخارج، ثم مشطي الشعيرات مع الخطوط المرسومة لتمويه النتيجة وجعلها طبيعية قدر الإمكان. ثبتي شعيرات الحاجبين بهلام خاص شفاف.