ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا إلى 193 قتيلاً

متابعات _فجر

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت مدينة موكوا جنوب غربي كولومبيا إلى 193 قتيلاً.

وقد طُمرت أحياء كاملة تحت الطين، بسبب الانهيارات الأرضية والتي تسببت أيضًا في تقطع السبل بمئات الأشخاص، فضلاً عن إصابة مئات آخرين.

وذكر مدير خدمات الطوارئ الوطنية كارلوس إيفان ماركيز أن الأمطار الغزيرة تسببت في زيادة منسوب مياه ثلاثة أنهار حيث فاضت المياه على ضفافها. وتدفق الطين والمياه إلى 17 حيًا في منطقة موكوا .

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