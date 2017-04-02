مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجير في ولاية خوست شرقي أفغانستان

متابعات _فجر

لقي ثلاثة من رجال الأمن الأفغاني على الأقل مصرعهم وأصيب ستة أطفال بتفجير سيارة مفخخة في ولاية خوست شرقي أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد مبارز زدران أن الهجوم استهدف عناصر الأمن خلال تسوقهم في سوق محلية بمنطقة دفامندا، مشيرًا إلى أن الشرطة سارعت لتطويق منطقة الحادث واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة.

وكان ما لا يقل عن عشرة متمردين قد لقوا مصرعهم في غارة جوية شنت في إقليم اوروزجان جنوب أفغانستان فيما قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الغارة نفذت بالقرب من تارينكوت عاصمة المقاطعة واستهدفت مجموعة من المتمردين.