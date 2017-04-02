صحة بيشة تحتفل بفعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان

متابعات -فجر

احتفلت صحة بيشة بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان لعام 2017 ، واقيمت فعاليات هذة المناسبة بمركز طب الاسنان ببيشة وبالمراكز الصحية ببيشة .

ويأتي هذا الإحتفال ضمن استراتيجيات الخطة الخليجية للتوعية بصحة الفم و الأسنان التي صدرت عن المؤتمر ٦٥ لمجلس وزراء الصحه لدول مجلس التعاون ، و المتبني التركيز على أهمية تفعيل العمل الوقائي لتخفيف نسبة الإصابات بأمراض الفم و الأسنان بالدول الخليجية .

وتمت خلال الاسبوع المحاضرات في المدارس وإجراء الكشف علي طلاب المدارس وتوزيع النشرات التثقفية .

