أعراض “ضمور المّخ ” وكيفية علاجها

متابعات-فجر :

ما هو ضمور المخ يعدّ ضمور المّخ من الامراض العصبيّة التي تصيب الأعصاب، وهو عرض للكثير من الأمراض التي تؤثر بوظيفة الدّماغ الرئيسيّة ، وضمور المّخ هوعبارة عن تلّف وفقدان في خلايا المخ ككل أو جزء منها مما يسبب قصور وفقدان للقيام بالعمليات الإرادية وعمليات التفكير والتركيز لدى الانسان . أسباب ضمور المّخ الإصابة بالسكتة الدماغيّة تسبب ضمور للمخ . الإصابة بمرض الزهايمر ومرض بيك ، ومرض الخرّف الشيخوخي ومرض الخرّف الوعائي تؤدي الى ضمور المّخ . الإصابة بمرض الشلل الدماغّي يسبب ضمور وتلّف لخلايا المّخ . الإصابة بالمرض الجيني هنتنغتونسبب في ضمور المّخ . الاصابة بمرض طرابّة الذّي يقوم بتدمير النخاعين من خلال ما يسمى بحثل المادّة البيضاء . الاصابة بالتصلّب المتعدد يسبب ضمور في المّخ. أمراض إلتهاب الدماغ ومرض الإفرنجي العصبي ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). مرض الصرع يسبب ضمور وتلف في خلايا المّخ . إختلال في العضلات والدماغ المتقدري يسبب ضمور في المّخ . اسباب وراثية تنتقل عن طريق الأم مثل الإلتهابات و مرض السكري والمشاكل في الحمل والولادة التي تؤدي الى نقص في نقل الأوكسجين والغذاء إلى الطفل داخل رحم الام . أعراض ضمور المّخ حدوث الخرّف لدى الاشخاص المصابون بضمور المّخ . الإصابة ببعض النوبّات مثل عدم التركيز وتكرار بعض الحركات وعدم الوعي وحدوث التشنج. إضطرابات الحبسات، وهي اختلال في طريقة الكلام واللغة وحبسة الفهم أي إعاقة الفهم من خلال عدم القدرة على التعبير واختيار كلمات وعبارات غير مترابطة وليس لها معنى مفهوم. عدم القدرة على الاستيعاب والتعلّم . تشخيص ضمور المخ يتم تشخيص ضمور المّخ من خلال قيام الطبيب بعمل تصوير طبقّي للمّخ ، بالإضافة الى عمل رنين مغناطيسي للمريض . علاج ضمور المّخ لا يمكن إعادة الجزء الذي به ضمور ولكن يمكن تخفيف النوبات على المريض من خلال ما يلي : لعلاج الخرف: لا يمكّن علاج فقد الذاكرة ولكن يمكن العمل على وقف الزيادة بها من خلال تناول مثبطات الكولين إستراز والميمانتين التي تسستخدم لعلاج مرضى الزهايمر،تقوم بتحسين الذاكرة . لعلاج النوبات: من خلال تناول أدوية تستخدم لوقف النوبات . لعلاج الحبسات :من خلال البدء بتعليم الكلام والقراءة والكتابّة . الوقاية:وللوقاية يجب تجنب شرب الكحول والمخدرات ووقاية الرأس من الرضح، وعمل تمارين لتنشيط عمل الدماغ، كما يفيد تناول فيتامين ب1 والحياة الصحية والتغذية الصحية.