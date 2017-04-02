فرنسا.. عشرات الجرحى جراء انفجار وقع خلال مهرجان قرب باريس

متابعات-فجر :

أصيب 18 شخصاً بجروح، إصابات 5 منهم بالغة، في انفجار هائل خلال مهرجان في الضاحية الشمالية لباريس، أمس السبت .

وأوضح المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن الحادث وقع في منطقة فيلبينت، وأدى إلى جرح 18 شخصاً، بينهم خمسة جروحهم بالغة.

وهناك ثلاثة أطفال بين الجرحى إصابة أحدهم بالغة، وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا.

ووقع الانفجار بعد قيام شخص بإشعال النار في “رجل الكرنفال” وهو هيكل خشبي يُحرق في العادة بعد العرض الذي يتم تنظيمه لأطفال المدينة.

ولدى اشتعال الهيكل الخشبي، تسبب الانفجار بدويّ قوي مثيراً الذعر بين المشاركين.

وقال مصدر في الشرطة إن عدداً من الاشخاص أصيبوا نتيجة تطاير أجزاء خشبية.

وحشد رجال الأطفاء ما يصل إلى 130 عنصراً لإجلاء الناس.