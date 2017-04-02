“البنتاغون” : مقتل مدنيين في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي

متابعات-فجر :

قال الجيش الأمريكي، أمس السبت، إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا قتلت أربعة مدنيين في فبراير، في تحديث لحصيلة الضحايا الذين يسقطون عرضاً خلال القتال ضد تنظيم داعش. والحصيلة الرسمية للقتلى من المدنيين منذ بدء الحملة وحتى الآن، أقل كثيراً مما تقوله جماعات أخرى عن ذات الفترة. وقالت منظمة “إير وورز” المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين إن أكثر من 2800 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.وقال شهود إن ما يصل إلى مئتي شخص دفنوا تحت الأنقاض بعد غارة جوية للتحالف في الموصل في منتصف مارس .وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تحقق في تلك الواقعة وعشرات التقارير عن حالات أخرى لوفيات مدنية في العامين الماضيين.وأضافت الوزارة في بيان “نأسف للخسائر بين المدنيين الذين سقطوا بصورة غير متعمدة، ونعبر عن أعمق تعاطفنا مع أسرهم ومع آخرين تأثروا بتلك الضربات”.وقال الجيش إن الرقم الإجمالي المعلن من وزارة الدفاع اليوم السبت، يشمل أربعة مدنيين قتلوا في ضربة قرب الموصل في سبتمبر 2015، ومدني قتل في ينايرمن العام الجاري في ضربة على مستودع أسلحة لداعش قرب الموصل أيضاً.