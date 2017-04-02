“باريس سان جيرمان” الفرنسي يتوج بطلاً لكأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي

متابعات-فجر :

باريس سان جيرمان يحتفل بأحد أهدافه في مرمى موناكو توج نادي باريس سان جيرمان بكأس فرنسا بعد هزيمة نادي موناكو في النهائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “بارك أولمبيك ليون”. وكان باريس سان جيرمان السباق للتسجيل مبكرا عن طريق نجمه الألماني جوليان دراكسلر في الدقيقة 4، إلا أن موناكو استطاعوا إدارك التعادل بهدف من توماس ليمار في الدقيقة 27. و ظهر النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 44 ليمنح بارس سان جيرمان التقدم من جديد، و يمكن فريقه من إنهاء الشوط الأول متقدمين. و في الشوط الثاني عزز باريس سان جيرمان تفوقه، بهدف ثالث من إدينسون كافاني،11 دقيقة فقط على بداية اللقاء، قبل أن يعود و يوقع على رباعية فريقه، و ثنائيته الخاصة في المباراة في الدقيقة 90. و يعتبر هذا هو اللقب السابع لباريس سان جيرمان و الرابع له على التوالي.