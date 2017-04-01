واس-فجر :

سمو ولي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني الذي عبر خلاله عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتداء من متظاهرين في لندن ، مؤكدًا اهتمامه بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.