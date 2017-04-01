مقتل وإصابة العشرات في انهيار أرضي جنوبي كولومبيا

متابعات-فجر :

ذكرت هيئة الصليب الأحمر، أمس السبت أن 127 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في مدينة موكوا جنوب غربي كولومبيا. وطُمرت أحياء كاملة تحت الطين. وهناك نحو 200 شخص في عداد المفقودين، بحسب هيئة الصليب الأحمر التي قالت إن 175 شخصاً أصيبوا.وتسببت الأمطار الغزيرة في زيادة منسوب مياه ثلاثة أنهار حيث فاضت المياه على ضفافها. وتدفق الطين والمياه إلى 17 حياً في منطقة موكوا، بحسب ما ذكره كارلوس إيفان ماركيز، مدير خدمات الطوارئ الوطنية.كما تعذر الوصول إلى الأراضي المؤدية إلى موكوا، التي تقع على بعد حوالى 630 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة بوجوتا، بسبب أضرار لحقت بجسرين.