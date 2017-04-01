“التعاون الإسلامي” تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بمحافظة الغربية في مصر

متابعات-فجر :

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في محافظة الغربية بدلتا مصر، والذي أدى إلى إصابة العشرات من الأبرياء من بينها إصابات خطيرة.

ووصف الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، التفجير بالعمل الإرهابي الذي يستهدف المساس بأمن واستقرار جمهورية مصر العربية وترويع الآمنين الأبرياء.

وعبّـر الدكتور العثيمين عن استهجانه لهذا العمل الإجرامي، مؤكّدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الحكومة المصرية إزاء هذا الاعتداء الآثم وفي مواجهتها للإرهاب، مذكراً بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذين يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

كما أعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.