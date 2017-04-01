مقتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية، مساء أمس السبت، بمقتل سبعة من مسلحي الحوثيين ومليشيا المخلوع علي عبد الله صالح، وإصابة 13 آخرين في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز، 275 كيلومتراً جنوب صنعاء. وقالت المصادر إن تلك الحصيلة كانت كذلك جراء الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيات في محيط معسكر خالد ومفرق المخأ غرب تعز.وذكرت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، ومليشيا الحوثي وصالح من جهة ثانية، في محيط جبل علقة بمديرية مقبنة جراء هجوم شنه الانقلابيون على مواقع الجيش، مؤكدة التصدي لذلك الهجوم. وبحسب المصادر، شن الانقلابيون قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية شرق المدينة، من مواقع تمركزهم في منطقة الحوبان، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.