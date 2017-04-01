هلالي يملا العين تخطى النصر بثنين

فيصل الخليل ومازن الشهري – فجر /عدسة عبدالله الغانم و عبدالعزيز غاصب

تخطى الهلال غريمه التقليدي النصر بهدفين دون رد وذلك في لقاءات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

بداية اللقاء تحفظ من جانب الطرفين ولم تكن هنالك هجمات خطيرة، ومع بداية الشوط الثاني بادر الفريق الهلالي بالضغط حتى تحقق مراده في الدقيقة 81 آتى الهدف من المحترف ميليسي بعد ضربة رأسيه، الفريق الهلالي لم يستسلم وإستطاع مضاعفة النتيجة في الدقيقة 90+1 اضاف السوري عمر خريبين الهدف الثاني للهلال مستغلا عرضية مميزة من محمد الشلهوب بعدها أطلق الحكم صافرته معلناً فوزاً هلالياً بثنائية مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة يصل الهلال الى دور نصف النهائي بعد تجاوزه غريمه التقليدي النصر ليواجه فريق التعاون في العاصمة الرياض .