قيادة حرس الحدود الشرقية تنهي استعداداتها خلال موسم الإجازة

متابعات – فجر

أنهت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية استعداداتها اللازمه على الشواطئ لاستقبال مرتادي الشواطئ خلال موسم الإجازة.

وأوضح قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق بن عبدالله الصالحي إكتمال كافة الاستعدادات المطلوبة لإستقبال الزوار والمتنزهين، وقال “وضعت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية خطط متكاملة لمتابعة سير العمل بشكل دقيق لكامل حدود مسؤوليتها والتي يتوقع ازدياد أعداد المصطافين والسياح بها خلال فترة الإجازة” .

وبين اللواء الصالحي أنه تم تدعيم مراكز البحث والإنقاذ بأعداد من الغواصين والمنقذين و الآليات الحديثة وزوارق الإنقاذ لمواجهة أية حالات طارئة قد تحدث في مواقع التنزه.

وأهاب اللواء الصالحي بجميع المتنزهين ومرتادوا الشواطئ بضرورة إتباع تعليمات و إرشادات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ واختيار المواقع المخصصة للسباحة ، مؤكدا على الأباء والأمهات بالانتباه لأطفالهم وعدم الغفلة عنهم وحثهم على إرتداء ستر النجاة أثناء السباحة تجنباً لتعرضهم للغرق .

كما أكد اللواء الصالحي على عموم قائدي قوارب ( الصيد والنزهة ) بضرورة استخدام جهاز ال( AIS ) الذي يسهم في تقديم العون والمساعدة لأي واسطة بحريه قد تتعرض لأي حدث بعرض البحر، وبين اللواء الصالحي أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق من يخالف التعليمات بالسباحة في المواقع المحظورة والممنوعة .