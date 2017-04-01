2165 تذكرة لآخر عروض مهرجان أفلام السعودية

متابعات – فجر

اختتمت عروض أفلام مهرجان أفلام السعودية في دورته الرابعة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وبدعم من وزارة الثقافة والاعلام، مستقبلاً مساء أمس، أعداداً كبيرة من الزوار،لآخر ثلاث جلسات عروض حوت 14 فيلم عرضت في خيمة إثراء، و7 أفلام في ساحة العروض الخارجية، حسب مؤشرات شبّاك تذاكر المهرجان بأن عدد التذاكر المقطوعة لعروض اليوم الأخير بلغت 2165 تذكرة، وذلك مؤشر على إقبال الجمهور السعودي على الأفلام.

المهرجان خلال اليومين الماضيين استقبل عشرات الطلاب من مراحل التعليم، خلال برنامج عروض الأفلام للأطفال التي يقدمها المهرجان هذا العام بالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي للطفل، بهدف الإطلاع على التجارب العالمية في مجال الأفلام وتعزيزاً من قدراتهم، كما اطلع الطلاب على كاميرات التصوير والية العمل بها، والمعدات المستخدمة في التصوير السينمائي.

كما وقعت الكاتبة هناء العمير، كتابها الجديد “ساموراي السينما اليابانية .. أكيرا كوروساوا” في موقع مهرجان أفلام السعودية، والذي دشّن في حفل الإفتتاح، ويُعد الكتاب العربي الأول الذي يحكي سيرة المخرج الياباني الشهير ويسلط الضوء على أعماله الفنية.

أكيرا كوروساوا المولود عام 1910م يعد أحد أهم صناع السينما في العالم، في مصاف هيتشكوك وفيلليني. عمل في صناعة السينما لخمسين عاماً أخرج فيها 31 فيلما، موضحة العمير بأنها اختارته لأنه مصدر لها تدين له بالكثير وهو غير معروف للأسف، عن ظروف جمع محتوى الكتاب قالت: “كانت المصادر العربية عنه نادرة فكنت ابحث واجمع المعلومات من مصادر أجنبية وأترجمها، بالإضافة إلى أني دوّنت قراءتي النقدية لأعماله التي رأيتها منسجمة مع المراجع”.

العمير تتمتع بخبرة في صناعة الأفلام، خصوصا لذلك جاءت قراءتها لحياة كوروساوا من وجهة نظر فنية ذات مقاربة لمنظور صنّأع الأفلام السعوديين، وتقول العمير: “الكتاب هو محاولة لإلهام صناع الأفلام ولفت نظرهم هذا المخرج العريق، الذي لو أخذنا فقط فيلمه “الساموراي السبعة” لوجدناه مدرسة كبيرة ومهمة جداً”

الجدير بالذكر أن آخر صفحات فصول الكتاب جاء تحت عنوان “حوار متخيل”، أجرت فيه الكاتبة حواراً مع كوروساوا تلبست فيه شخصيته، وقد استندت في ذلك على أحدد أعماله التي حاول فيها الدخول إلى عالم فان غوخ عن طريق محاكاة شخصيته، تقول العمير: “بناء حواري معه يشبه بناء كوروساوا عندما تلبّس فان غوخ”

العمير كاتبة سيناريو ومخرجة سعودية. حاصلة على الماجستير في الترجمة من جامعة هيروت وات- إدنبره، اسكوتلندا (1996). كتبت مقالات أسبوعية نقدية في جريدة الوطن ثم الشرق الأوسط ثم جريدة الرياض. حصلت على عدة جوائز منها جائزة النخلة الفضية عن سيناريو الفيلم القصير “هدف”، في “مسابقة الأفلام السعودية” (2008)، عن فئة أفضل سيناريو لفيلم لم ينفذ بعد. عرض فيلمها الوثائقي الأول “بعيداً عن الكلام” في مهرجان الخليج “2009”.