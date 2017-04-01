الفيصلي لنصف نهائي خادم الحرمين بعد تغلّبه على العدالة

متابعات – فجر

تأهل الفيصلي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على ضيفه العدالة، بعد استنئاف المباراة التي أوقفت بالأمس بسبب الظروف الجوية وكان العدالة متقدماً بهدف وحيد، وتم استئنافها اليوم من الدقيقة 25 من الشوط الأول في مباراة دور الثمانية والتي أقيمت على مدينة الملك سلمان بحرمة.

سجل للفيصلي هدف التعادل اللاعب البرازيلي “لوزينهو” عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني استطاع الفيصلي تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 82 عبر لاعبه محمد مجرشي، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي 2-1.

وبذلك يتأهل الفيصلي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي ووج.