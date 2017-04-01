وفاة و3 إصابات نتيجة تصادم شاحنتين في جدة

متابعات – فجر

لقي شخص مصرعه وأصيب ٣ آخرين في حادث تصادم مروري مروع جنوب نقطة تفتيش ذهبان بجدة.

وقد تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة بلاغاً عن حادث تصادم وأسفر الحادث عن حالة وفاة 3 إصابات منها حالة احتجاز.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن ثلاثة فرق إسعافية بالإضافة إلى فرقة استجابة متقدمة باشرت موقع الحادث… حيث كان هناك مصاب محتجز داخل السيارة، وشاركت في الموقع فرق الإنقاذ من الدفاع المدني لفك الاحتجاز عن المصاب مشيرا إلى أنه تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين من قبل الفرق الإسعافية تم نقل 1 إصابة خطيرة وحالتين متوسطة لمجمع الملك عبد الله الطبي، وقد حضر للموقع القائد الميداني معتز الباشا.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة كما يتمنى للجميع السلامة.