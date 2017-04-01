شرطة مكة تضبط مواطنًا طعن 3 وافدين

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت (1 أبريل 2017)، من ضبط مواطن طعن ثلاثة مقيمين آسيويين بالمسجد الحرام.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز شرطة أجياد بالعاصمة المقدسة تسلم محضر القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام المتضمن ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر لقيامه بالاعتداء بالطعن بسكين على ثلاثة مقيمين من الجنسية الآسيوية لوجود خلاف بينهم.

وأضاف القرشي، أن المصابين تلقوا العلاج بالمستشفى وغادروا بعد ذلك لكون إصاباتهم بسيطة ولله الحمد.

وأوضح أنه جارٍ استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدا لإحالة المتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.