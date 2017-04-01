البحرين تُتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إصدار بطاقة هوية

واس – فجر

أعلنت السُلطات بمملكة البحرين اليوم أنها ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المقيمين والمستثمرين إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية، لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في البحرين .

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد قوله إن هذا الأمر جاء تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني لمنح المزيد من التسهيلات للمقيمين والمستثمرين في البحرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأكد أن هذا الإجراء يهدف لزيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما يُمثل فرصة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، مما يفتح المجال لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين .