زيدان : لن أتولى تدريب برشلونة أبداً

متابعات – فجر :

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم السبت إنه لن يتولى أبدا تدريب فريق برشلونة المنافس التقليدي للريال.

كما أوضح أسطورة كرة القدم الفرنسي أنه لم يشعر بأي انزعاج من تصريحات جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة والمنتخب الأسباني بشأن جدارة النادي الملكي باللقب الأوروبي في الموسم الماضي.

وردا على سؤال بشأن إمكانية توليه تدريب برشلونة ، قال زيدان “لا” .

وأوضح : “أصبح لديكم الآن عنوان الصفحة الأولى لجرائد الغد” في إشارة إلى أهمية هذا التصريح الذي سيستحوذ على معظم الاهتمام من الصحف ووسائل الإعلام.

وفي المقابل ، رفض زيدان الانغماس كثيرا في التعليق على التصريحات المثيرة للجدل من قبل بيكيه والتي أدلى بها لاعب برشلونة يوم الثلاثاء الماضي عقب المباراة الودية بين المنتخبين الأسباني والفرنسي والتي أشار فيها أيضا إلى أنه لا يحب قيم ريال مدريد.

ودافع زيدان عن الريال مؤكدا أنه ناد كبير لكنه رفض الرد بشكل مباشر على تصريحات بيكيه.

وقال زيدان : “لم يزعجني ما قاله. إنه مجرد كلام… ما يهمني هو ما نقدمه على أرض الملعب وصورتنا داخل المستطيل الأخضر. مهما كان حجمك أو طريقة كلامك ، لن تغير هذا”.

وأوضح : “لن أنغمس في هذا الأمر. من حق كل شخص أن يقول ما يريده. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله إن الريال ناد كبير”.

وأعرب زيدان عن سعادته بعودة الأسطورة راؤول جونزاليس المستقبلية إلى النادي الملكي كمستشار لرئيس النادي.

وأوضح : “إنه بيته. إنه لاعب أيقونة ، وأشعر بالسعادة لإمكانية تواجده وتقديم لشيء عظيم لهذا النادي. أشعر بالسعادة”.