“سار” تستأنف رحلات قطار الركاب “الرياض – القصيم”.. غداً

واس – فجر :

أكدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، استئنافها غداً الأحد لرحلات قطارها للركاب بين الرياض والقصيم مروراً بالمجمعة حسب الجدول المعتمد.

جاء ذلك بعد توقف الرحلات اليوم السبت لإجراء أعمال كشف و صيانة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من محافظات منطقة الرياض خلال الإجازة الاسبوعية.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي و التسويق والمتحدث الرسمي للشركة سليمان الخويطر، أن الشركة أنجزت بنجاح أعمال الصيانة للتأكد من سلامة الخط الحديدي وكفاءته ، معرباً عن شكره للمسافرين على رحلات القطار اليوم تفهمهم و تقديرهم لذلك الحدث الطارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “سار” أن الرحلات ستكون مستمرة حسب الجدول المعتمد بدءاً من يوم غد الأحد، مضيفاً أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني (http://www.sar.com.sa)، أو عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيق “سار” ، بالإضافة إلى الحجز وشراء التذاكر من أقسام التذاكر المتوفرة في محطات الركاب.

يذكر أنه تزامناً مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، أطلقت “سار” ، عرضاً ترويجياً جديداً للسفر عبر قطاراتها بدءاً من يوم غد الأحد 2 إبريل ، بهدف تحفيز المسافرين بين الرياض والمجمعة والقصيم.