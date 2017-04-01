الطريفي: ما يتم تداوله عن حريق مهرجان الإبل غير دقيق

متابعات – فجر :

نفى المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل د. طلال الطريفي ما تردد من أن حريقاً اندلع في أحد خيام المهرجان وصور على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه سبب خطراً على زوار المهرجان ومنسوبيه، وقال المتحدث الرسمي حول ذلك: “ما حدث نتيجة إهمال أحد عمال إحدى الخيام التي تقدم الشاي لرواد سوق الدهناء التجاري، والذي تسبب باشتعال النار في فرش الخيمة، وقد باشرت وحدات الدفاع المدني الحريق في دقائق، ولم يصب أحد بضرر”.

وزاد: “موقع الحريق يبعد عن مقر الفعاليات ما يقارب 7 كيلومترات، وبعيد عن الزوار أو الموظفين، وهو حريق طبيعي ومحدود لم يتجاوز الخيمة المشتعلة، كما أن سكان الخيمة ولله الحمد لم يصابوا بأي أذى”.

وأهاب الدكتور الطريفي بتحري الدقة في تلقي المعلومة وتحري المصدر الموثوق من قبل العامة، محذراً وسائل الإعلام من تداول أي أخبار إلاّ بعد الرجوع لمصادر المعلومات عن المهرجان.