شرطة القصيم تضبط ٢٨٨٧ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

القصيم – فجر :

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط ٢٨٨٧ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل عبر حملاتها الأمنية التي نفذتها الشهر الماضي .

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد أسهم التنسيق المشترك مع فرع وزارة العمل في تحقيق هذه النتائج .

مؤكداً بأن الجهات الأمنية ماضيةً في تتبعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ، مالم يبادروا بإنتهاز الفرصة الممنوحة لهم والتي بدأت مطلع الشهر الحالي وحددت بتسعين يوماً ، لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات .