تعرف على جزيرة “مينوركا” الأسبانية

متابعات-فجر:

تعتبر جزيرة مينوركا واحدة من جزر البليار الواقعة في البحر الابيض المتوسط والتي تنتمي إلى اسبانيا وتعد من وجهات العالم السياحية اللطيفة حيث تمتلئ بالعديد من الشواطئ الرائعة والتي تجذب المصطافين من جميع أنحاء العالم كما أنها تضم العديد من المعالم التاريخية مثل القلاع والمتاحف والآثار التي تعود لما قبل التاريخ.

وتتمتع المدينة بمناخ معتدل طوال السنة حيث يكون الجو في الصيف مشمس مائل للبرودة أما في الشتاء فهو بارد مائل للإعتدال لذلك فإن أنسب أوقات الزيارة تكون في الصيف والربيع.

كما يمكن للسياح الذهاب في جولات لرؤية اجمل معالم الجزيرة او الذهاب لقضاء يوم كامل على الشواطئ الرائعة والمشي على ضفافها وممارسة اجمل الرياضات المائية كالسباحة والغوص والإبحار او الذهاب في جولات حول الجزيرة أو زيارة بعض الكهوف الموجودة تحت الماء كما يمكنهم حضور بعض المهرجانات والانشطة الثقافية والأحداث الممتع.