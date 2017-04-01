غياب راموس أمام ألافيس بالليجا

متابعات-فجر:

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد قرر استبعاد قائده ومدافعه سيرجيو راموس من لقاء المرينجي أمام ألافيس بالليجا.

ويلتقي مساء غد الأحد، ريال مدريد أمام فريق ألافيس، ضمن الجولة الـ29 من عمر الدوري الإسباني.

وشهد المران الصباحي اليوم غياب سيرجيو راموس، مما يؤكد استبعاده من قائمة ريال مدريد التي ستلاقي ألافيس.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن زيدان فضّل إراحة راموس هذا الأسبوع، بعد أن شارك مع منتخب اللاروخا في مباراتي أسبوع الفيفا.

وأشارت الصحيفة أن زيدان يفكر فيما هو قادم لريال مدريد، كونه سيلعب مباريات صعبة للغاية هذا الشهر أمام بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري.