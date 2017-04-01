أمطار غزيرة بـ”إندونيسيا” تتسبب في فقدان أكثر من 20 شخصاً

واس-فجر:

ذكر المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو نوجروهو، أنه يعتقد أن 27 شخصًا دفنوا بانهيار أرضي في إحدى القرى بإقليم “جاوة الشرقية” الاندونيسي، اليوم السبت.

وقال نوجروهو، إن السكان كانوا يقومون بحصاد الزنجبيل على جانب أحد التلال بمنطقة بونوروجو، عندما وقع الانهيار الارضي بعد أن سقطت أمطار غزيرة، الليلة الماضية.

وتجرى عملية بحث يشارك فيها جنود وشرطة ومتطوعون محليون.

وأضاف، أنه تم تحذير السكان بشأن خطر حدوث انهيار أرضي من قبل السلطات، وتم إخلاء المنطقة ليلاً، لكنهم عادوا في وقت مبكر من صباح اليوم للعمل.

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