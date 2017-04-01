عيادات الصحة تستقبل 4 حالات اصابات و26 حالة لدغ عقارب في مهرجان الأبل

متابعات -فجر

استقبلت عيادات وزارة الصحة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4 حالات من اصحاب ملاك الأبل تعرضوا لاصابات مابين طفيفة وبليغة نتيجة انقلاب الكرافان الذي كانوا يتواجدون فيه اثناء الرياح وهطول الامطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم الجمعة وتمت معالجهتم من قبل الكادر الطبي فيما تم نقل حالة الى مستشفى رماح نتيجة بتر أحد اصابع اليد .

كما استقبلت العيادات 26 حالة نتيجة لدغ العقارب التي تنشط مع هطول الأمطار وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم .

يشار الى أن وزارة الصحة تقدم خدماتها لزورار المهرجان على مدار ال24 ساعة بثلاث عيادات مزوده بتجهيزات طبية متقدمة واربع فرق اسعافيه وعيادات متنقله لاستقبال الحالات الاسعافية مع سيارات اسعاف مجهزة لنقل الحالات للمستشفيات القريبه من المهرجان وكذالك عيادة لتعزيز الصحة.