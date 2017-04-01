وصفات طبيعيّة للتخلّص من الهالات السوداء في المنزل

متابعات _فجر

تظهر الهالات السوداء تحت أعين السيّدات، مع التقدّم في السنّ، ونتيجة الإرهاق والتغيّرات الهرمونيّة مما يُخفي جمالهنّ في معظم الأوقات.

و نُقدّم لك بعض الوصفات الطبيعيّة والسهلة، التي تستطيعين تنفيذها في المنزل للتخلّص من الهالات السوداء:

– امزجي كميّتين متساويتين من عصير الليمون وعصير الطماطم، وطبّقي الخليط تحت عينيك لحوالي 10 دقائق، ثمّ اغسلي وجهك بالماء. أعيدي الكرّة مرّتين يومياً.

– ابشري حبّة بطاطا، وطبّقي العصير، بواسطة قطنة، على عينيك المُغلقتين، لمدّة 10 دقائق. ثمّ اغسلي وجهك بالماء البارد.

– انقعي كيس شاي بالماء البارد، ثمّ طبقيه على عينيك.

– طبّقي الحليب البارد الطازج، بواسطة قطنة، على عينيك لمدة 10 دقائق، ثمّ اغسلي وجهك.

– امزجي ملعقة من عصير البرتقال مع ملعقة من الغليسرين، وطبّقي الخليط تحت عينيك لإزالة لهالات السوداء.