مصرع امرأتين على الأقل جراء اعصار ديبي في أستراليا

متابعات _فجر

اسفر إعصار ديبي الذي ضرب أستراليا عن مقتل امرأتين نتيجة الفيضانات، حيث أثر الاعصار على أجزاء كبيرة من بلدات الساحل الشرقي في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول اليوم “توفيت امرأتان في نيو ساوث ويلز نتيجة الفيضانات وقلوبنا مع عائلتيهما”.

وطالب السكان المتضررين من الفيضانات عدم الاقتراب من المياه.

وتابع تورنبول في تصريح صحفي في ملبورن “هذا وقت خطير جدًا في هذه المناطق التي اجتاحتها الفيضانات, الفيضانات التي تلت الإعصار مستواها خطير للغاية في أجزاء من جنوب كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز”.

يذكر أن إعصار ديبي دمر يوم الثلاثاء الماضي طول ساحل كوينزلاند الشمالي الشرقي. وما يزال هناك أكثر من 140 ألف منزل بدون كهرباء في تلك المنطقة، كما أن العديد من البلدات أصبحت معزولة بسبب الفيضانات.