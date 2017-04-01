فريق طبي ينجح في علاج عدة حالات حول بدون جراحة بالطائف

متابعات _فجر

تمكن فريق طبي في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من علاج عدة حالات حول للأطفال والكبار بدون جراحة، عن طريق حقن العضلات المصابة بمادة البوتوكس، وعودة العينين إلى وضعهما الطبيعي بعد الحقن.

وقام الفريق الطبي بتنفيذ عملياته بنجاح في الأسابيع الماضية، وتمكن عبرها من تحسين النظر والرؤية ثلاثية الأبعاد للأطفال المصابين بالحول.

وقال الفريق الطبي أن عمليات تصحيح الحول الجراحية تتم من خلال وضع العضلات بتقصيرها أو تغيير مكانها، غير أن تصحيح الحول بالحقن يتم في دقائق معدودة وبدون تغيير وضع أو شكل عضلات العين.