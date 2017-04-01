وكيل إمارة المدينة يدشن أول تجمع لعربات الأطعمة المتنقلة بمحطة قطار الحجاز

متابعات _فجر

دشن وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ، مساء أمس ، أول تجمع لشباب طيبة المشغلين لعربات الطعام ( FOOD TRUCK ) وذلك بمحطة سكة الحجاز ضمن المنطقة التي خصصتها الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني لتمكين المشغلين من ممارسة نشاط بيع الوجبات السريعة والمنتجات الغذائية بدون مقابل وذك بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وفي بداية الزيارة ، استعرض مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني ، رزنامة الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع تتويج المدينة المنورة بلقب عاصمة السياحة الإسلامية 2017 ، التي شهدت اقبالاً من قبل الأهالي والزوار للاستمتاع بالبرامج الترفيهية بالموقع التراثي ( الاستصيون ) الواقع على بعد 3 كيلومترات جنوبي غرب المسجد النبوي الشريف.

يُذكر أن متحف سكة الحديد الذي بنّي في الحقبة الزمنية الماضية وفق تصميم هندسي فريد يحاكي التراث المعماري لتلك الفترة.

كما يستقبل المتحف الزوار يومياً من الساعة 8 صباحاً وتستمر الفعاليات حتى منتصف الليل وتتضمن البرامج والأنشطة المقامة هناك فعالية حارتنا وكذلك الفعاليات المسرحية وأركان الرسم والفنون والحرف وتنظم الأمسيات الشعرية ، وتعكف الهيئة على تنظيم مسابقات الطهي والعديد من المبادرات الخاصة للتعريف بالسكة الحديدية ، وتشتمل الخدمات المقدمة للزوار ضمن الخطة التشغيلية الجديدة للمحطة العديد من خدمات المقاهي والمطاعم الشعبية ، وكذلك دعم أنشطة عربات الطعام المتنقلة وتقديم العديد من المعارض المكشوفة التي تتناسب مع متطلبات زوار الموقع التراثي بالمدينة المنورة.

وبين الشهراني أن سياحة المدينة تسعى من خلال البرامج التشغيلية التجريبية الجديدة في محطة سكة حديد الحجاز ، إلى استكمال تنفيذ الخطة الخاصة بالمشروعات التطويرية لمتاحف المدينة وكذلك تطوير العروض المتحفية لتحقيق الأهداف العامة للهيئة المتمثلة في تعزيز منظومة التحول الثقافي لهذه المواقع ضمن إطار جهود الهيئة للحفاظ على الوجهات الحضارية بمنطقة المدينة المنورة.

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