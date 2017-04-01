“which Book should I read” موقع يسهل العثور على كتب تناسب اهتماماتك

متابعات-فجر :

يحتاج الكثير من المفكرين و المهتمين بالقراءة إلى وسائل تساعدهم على إيجاد كتب تناسب اهتماماتهم لقراءتها، وهو ما يوفره موقع Which Book Should I Read.

حيث يتيح الموقع، الذي يمتاز بتصميم بسيط للغاية، إمكانية العثور على كتب تلبي اهتمامات المستخدمين عن طريق البحث.

ويوفر الموقع خانتين مختلفتين للبحث، الأولى تتيح الحصول على توصية بقراءة كتاب عبر إضافة اسم كتاب قرأته سابقاً ونال إعجابك

بعدها يقوم الموقع بعرض عدة توصيات بكتب مشابهة لنفس الكتاب الذي نال إعجابك سواءً من حيث النوع أو المحتوى.

أما الخانة الثانية فيمكن من خلالها إضافة اسم كاتب تستمتع بقراءة كتبه، بعدها سيقدم لك الموقع عدة اقتراحات لكتب مشابهة.

بعد البحث، تعرض صفحة توصيات الكتب اسم الكتاب ونبذة عنه إلى جانب الصفحة الخاصة به على أمازون وذلك في حال رغبة المستخدم بشرائه.