“الأمم المتحدة” : دي ميستورا مستمر في عمله كمبعوث أممي إلى سوريا

متابعات-فجر :

أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فرحان حق أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مستمر في عمله.

وقال حق في مؤتمر صحفي، اليوم: “هناك تمديد يسمح له على الأقل بالاستمرار في عمله، وهذا ما يقوم به حالياً. دي ميستورا، مستمر في أداء عمله، كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة”.

وحول ما إذا كانت هناك مهلة محددة، أضاف حق قائلاً: “لا، حتى الآن، إنه “دي مسيتورا” يؤدي عمله ضمن محادثات جنيف تحديداً، وبثقة كاملة، ودعم من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”.

والجدير بالذكر أن وكالة “سبوتنيك” للأنباء، علمت من مصادر مختلفة ومستقلة، أن ولاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مددت لمدة ستة أشهر أخرى. وأكد هذه الأنباء لــ”سبوتنيك”، مصدر في أحد الوفود المشاركة بالمحادثات، ومصدر آخر مطلع في الدوائر الدبلوماسية.

وأضاف المصدر بأن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، سيقدم تقريراً عن نتائج “جنيف-5” أمام مجلس الأمن الدولي، لذلك تم تمديد ولايته.