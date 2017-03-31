مصرع 8 مواطنين بحادث تصادم على طريق ” سامودة -قبة” بحفر الباطن

متابعات-فجر :

تسبب حادث مروع وقع على طريق سامودة – قبة، الذي يربط امتداده بين حفر الباطن والقصيم، بوفاة 5 أشقاء ووالدتهم، بالإضافة إلى اثنين آخرين في السيارة المقابلة.

ووقع الحادث على الطريق الذي اشتهر بكثرة الحوادث، بين سيارة كامري يستقلها شخصان، ولقيا حتفهما إثر الحادث، وسيارة “شيفروليه كروز” تضم ستة أشقاء ووالدتهم، توفوا جميعا ما عدا واحدًا، وهو في حالة حرجة.

وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث الذي وقع على الطريق الذي ما زال مسارا واحدا رغم الزحام الذي يطرأ عليه نهاية كل أسبوع، كما يشكو من انعدام الإضاءة فيه، ما يتسبب بوقوع حوادث كثيرة على امتداد السنوات الماضية.