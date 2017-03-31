“مدني المجاردة” يخمد حريق اندلع في منزل بحي التقدم

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أمس الجمعة، أن العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق بمنزل لأحد المواطنين مكون من دور واحد بحي التقدم بمحافظة المجاردة،

حيث باشرت فرق الدفاع المدني إنقاذ شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، كان نائما داخل المنزل والذي تعرض لاختناق وحروق من الدرجة الاولى واخراجه من الموقع ونقله للمستشفى وإخماد الحريق وطرد وتهوية الموقع من الدخان المصاحب للحريق بواسطة المعدات الفنية اللازمة فيما يشير التحقيق الاولي و إجراءات المعاينة إلى أن سبب الحريق يعود إلى عبث أطفال صاحب المنزل.

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