“أمير منطقة الشرقية” يقدم واجب العزاء لحاكم الفجيرة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

واس-فجر :

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم واجب العزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة، وذلك في قصر حاكم إمارة الفجيرة بالرميلة.

ونقل سمو أمير المنطقة الشرقية تعازي القيادة الرشيدة لسمو حاكم الفجيرة، معرباً عن صادق مواساته لصاحب السمو حاكم الفجيرة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

حضر العزاء، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وأبناء الفقيد وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وكان في استقبال سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز لدى وصوله إلى مطار الفجيرة سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر.