“الطيران العراقي” يقتل نحو 200 من تنظيم “داعش” في غارات جوية

متابعات-فجر :

ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة بالعراق، مساء أمس الجمعة، أن طيران القوة الجوية نفذ ضربات جوية على عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ما أسفر عن سقوط ما بين 200-150 من عناصر التنظيم جنوب غربي تلعفر 500 كيلومتر شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح البيان الذي وزع مساء أمس الجمعة أنه “استناداً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارت والأمن نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات جوية، أسفرت عن تدمير ثلاثة أوكار وتجمعات لعناصر داعش الإرهابي وقتل مايقارب 200 إرهابي دخلوا من سوريا إلى قضاء البعاج جنوب غرب تلعفر”.