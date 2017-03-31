التحالف يكثف غاراته على مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي في صنعاء

متابعات-فجر :

قالت مصادر عسكرية، أمس الجمعة، إن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شنّ عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أكدت سقوط 35 عنصراً من الانقلابيين. وذكرت المصادر أن 17 غارة استهدفت معسكر صب ومخابئ أسلحة تابعة للميليشيات في ضاحية بلاد الروس جنوبصنعاء، ومخبأ للأسلحة في مزارع الزنداني بضاحية بني الحارث شمال شرق العاصمة.وأكدت المصادر مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الانقلاب في غارات استهدفت مواقع وتجمعات في مديرية أرحب، وشمال نهم والمتون في محافظة الجوف، فيما أشارت إلى أن غارات التحالف المكثفة دمرت آليات وعتاد حربي للانقلابيين في صعدة في مناطق الحصامة ونقطة بسباس.من جانب آخر، قالت مصادر إن ميليشيات الحوثي تمنع وصول المدنيين منطقة بسباس المطلة على الأراضي السعودية.