إشغال الفنادق السياحية والشاليهات بنسبة 100% في حقل

واس – فجر

شهدت محافظة حقل اليوم توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة تزامناً مع انطلاقة إجازة الربيع وسط جهود مكثفة من القطاعات الحكومية لاستقبال المتنزهين.

وأوضح أمين عام لجنة التنميه السياحية بمحافظة حقل عمر أبو العز أن مهرجان ربيع حقل يستقبل زوار محافظة حقل يوميا في منتزه الأمير فهد بن سلطان البحري ولمدة أسبوع، حيث يتضمن فعاليات وبرامج تناسب الأسر.

وأضاف أبو العز أنه بإمكان الزوار والمتنزهين زيارة منتزه الأمير فهد بن سلطان البحري وحديقة النخيل والكورنيش الشمالي والجنوبي وذلك لمحبي السياحة البحرية، وكذلك زيارة المناطق البرية في علقان والزيته، داعيا الجميع إلى أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والمحافظة على المناطق السياحية.