“سلطنة عُمان” تُخفّض أسعار الوقود اعتباراً من الغد

متابعات – فجر

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الجمعة، عن خفض أسعار الوقود المحلية، اعتبارا من غدٍ السبت، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ‘‘إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر المقبل، سينخفض بنسبة 3% إلى 192 بيسة (49.9 سنتاً) من 198 بيسة (51.46 سنتاً)‘‘ وفقاً لـ “الاناضول”.

وسيتراجع سعر النوع العادي (بنزين 91) بنسبة 3.2% إلى 180 بيسة (46.8 سنتاً) نزولاً من 186 بيسة (48.3 سنتاً)، وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل 200 بيسة (52 سنتاً) متراجعاً من 208 بيسة (54 سنتاً) في الشهر الحالي، بنسبة 3.8%، وأضافت الوزارة، أن التطبيق سيتم اعتباراً من يوم غد السبت الموافق الأول من أبريل/ 2017.

وكانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

وفي أوائل فبراير الماضي، اضطر مجلس الوزراء العماني، لتجميد سعر النوع الأساسي للبنزين، إلى أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة لتعويض الفئات الأكثر فقرا في البلاد، بعد أن واجهت الحكومة انتقادات علنية لرفعها أسعار الوقود المحلية في وقت سابق.