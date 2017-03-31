لغزارة الأمطار.. استكمال مباراة الفيصلي والعدالة غداً

متابعات – فجر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استكمال مباراة الفيصلي والعدالة في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، غداً السبت في الساعة ٧:٢٠م، والتي توقفت بعد انطلاقها بـ 23 دقيقة، لغزارة الأمطار على أرضية ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي في (تويتر) “بناء على قرار الحكم بإيقاف مباراة الفيصلي والعدالة بسبب الأحوال الجوية، لذا قررت ادارة المسابقات استكمال المباراة غداً السبت الساعة ٧:٢٠م”.

وأضاف: “سيتم استكمال المباراة من الدقيقة التي توقفت عندها المباراة وبنفس النتيجة المسجلة عند إيقاف المباراة والتي كانت 1-0 لفريق العدالة”.

وكان حكم اللقاء صالح الهذلول قد أوقف المباراة بعد مرور 20 دقيقة بسبب هطول أمطار غزيرة، ثم أعلن الحكم عن استئناف اللعب بعد فترة قصيرة، لكن الحكم وجد أن أرضية الملعب تحول دون تناقل الكرة ليقرر بعدها انهاء المباراة رسمياً.

يذكر أن العدالة كان متفوقا 1- صفر سجله اللاعب محمد المهنا في الدقيقة 16، قبل أن تتوقف المباراة.