أمانة حائل توقع عقداً استثمارياً لإنشاء مول تجاري

متابعات – فجر

وقعت أمانة منطقة حائل عقداً استثمارياً ينص على تأجير أرض تابعة لها لإحدى الشركات الوطنية بمبلغ 23.750.000 ريال، لغرض إنشاء مول تجاري.

وأوضح مدير عام الاستثمارات بالأمانة محمد بن سعد اللحيدان أن العقد يهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات الأمانة وفقاً لرؤية الأمانة وتماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تطمح إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، مشيراً إلى أن المول الذي يقع على طريق الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل قد سلم للمستثمر للبدء بالتنفيذ.

وأكد اللحيدان سعي الأمانة خلال الفترة القادمة إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، التي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي وتوفر فرص عمل وظيفية للمواطنين والمواطنات.