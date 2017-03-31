العثور على “الطالبة المتغيبة” بالمسجد النبوي

متابعات – فجر

عثرت الأسرة العربية المكلومة على ابنتهم الطالبة المتغيبة داخل المسجد النبوي بعد ساعات قليلة من نشر “الرياض” لخبر تغيبها.

وذكر والد الفتاة أن خلافا بين ابنتيه كان سببا في ذهابها مشيا على الأقدام إلى الحرم الشريف، وأنها كانت تلوح بهذا الخيار سابقا على مسامع الأسرة ولكن لم يكن أحدا يتوقع جديتها، مشيرا إلى أن والدتها وجدتها نائمة في إحدى الزوايا النسائية، وأنهم اطمئنوا تماما بأنها لم تتعرض لأي أذى.

وعبر الأب عن شكره وتقديره لجهود الصحيفة وتميزها في الطرح، كما أزجى شكره وتقديره لإدارة تعليم المنطقة قائلا: “لو كنت في بلدي لن أجد من يتعاطف معي بحجم ما لمسته من منسوبيها لاسيما إدارة الأمن والسلامة، كما شكر الجهات الأمنية والتطوعية على جهودهم”.

وكانت “الرياض” قد نشرت الخبر مبرزة الحال المأساوية للأسرة ما دفع الكثير للبحث تطوعا عن الفتاة ومساندة أسرتها حتى التألم جمعهم بها.