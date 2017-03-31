إغلاق مستوصف بسبب ارتداء نجار “بالطو” طبيب في عيادة الأسنان بالأحساء

متابعات – فجر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، إغلاق مستوصف أهلي بالكامل، بعد ثبوت تورط عامل آسيوي، لا يحمل ترخيصاً نظامياً تصنيفاً صحياً، ويحمل إقامة مدونة بها مهنته “نجار”، وهو يرتدي “بالطو” داخل عيادة لطب الأسنان في المستوصف.

وقال مدير صحة الأحساء، عبدالحميد العمير: ‘‘إنه يجري حالياً التنسيق مع جهات الاختصاص في وزارة الصحة لتحديد مدة الإغلاق، والغرامة المالية المترتبة على ارتكاب تلك المخالفة‘‘.

وبين أن جهة التحقيق في إدارته توصلت إلى أن العامل، كان يرتدي (بالطو) داخل العيادة دون ممارسته أي عمل علاجي أو طبي أو تمريضي داخل العيادة، وإنما كان وجوده لأغراض التنظيف داخل العيادة، بحسب صحيفة “الوطن”.

وشدد العمير، على أن أنظمة وزارة الصحة في المملكة تمنع ارتداء “بالطو” لغير المصنفين كممارسين صحيين، ولا يحملون ترخيصاً لمزاولة المهنة الطبية أو التمريضية أو الفنية.