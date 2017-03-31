الفيفا يسلم تقريراً من 1300 صفحة يتعلق بالفساد للسلطات السويسرية

متابعات – فجر :

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه انتهى من تحقيق داخلي استمر 22 شهرا في مزاعم فساد كبيرة وسوء إدارة ترقى لمستوى الجريمة وإنه قام بتسليم التقرير الخاص بهذا التحقيق للسلطات السويسرية.

وقال جياني انفانتينو رئيس الفيفا الذي انتخب في العام الماضي بدلا من سيب بلاتر الذي يخضع للتحقيق الجنائي في سويسرا “الفيفا سيعود الآن للتركيز على اللعبة من أجل الجماهير واللاعبين في جميع أنحاء العالم.”

وقال الفيفا في بيان إنه استعرض أكثر من 2.5 مليون وثيقة خلال التحقيق وإن التقرير الذي سلم إلى السويسرية يحتوي على 1300 صفحة ويتضمن الكثير من الوثائق والأوراق.

وبدأ التحقيق عقب توجيه السلطات الأمريكية اتهامات للعديد من مسؤولي الفيفا ومعظمهم من أمريكا الجنوبية تتعلق بالفساد وهو ما فجر أسوأ فضيحة فساد على مدار تاريخ الفيفا الممتد 113 عاما.

واعترف بعض المتهمين بالذنب وينتظرون صدور الحكم بينما يواجه آخرون محاكمات جنائية وبعضهم في بلدانهم الأصلية يقاتلون ضد التهم أو تجنبوا تسليمهم للسلطات الأمريكية.

وقال الفيفا إن تقريره سيكون متاحا للمحققين الأمريكيين. وبدأت سلطات التحقيق في سويسرا إجراءات جنائية ضد بلاتر وجيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا للاشتباه في ارتكابهما جرائم جنائية تتعلق بسوء الإدارة.

وأضاف انفانتينو في بيان الفيفا “الفيفا ملتزم بإجراء تحقيق شامل للوقائع حتى يتمكن من محاسبة مرتكبي الجرائم داخل عالم كرة القدم والتعاون مع السلطات ستواصل السلطات السويسرية مطاردة الأشخاص الذين تربحوا من مناصبهم واستغلوها لتحقيق مكاسب مالية”.

ولم يكشف البيان الصادر من مقر الفيفا في زوريخ عن أي تفاصيل إضافية وقال إنه بسبب التحقيقات الجنائية الجارية فإنه لم يعلق على أي جوانب أخرى. وأضاف الفيفا أن السلطات السويسرية اعترفت “بتعاونه الوثيق والمستمر” خلال التحقيقات.