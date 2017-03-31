سامبا: مازال العمل جار لإصلاح العطل التقني

متابعات – فجر :

أصدرت مجموعة سامبا المالية اليوم بياناً إلحاقياً أوضحت فيه أن العمل على العطل الذي تعرضت له المجموعة خلال اليومين الماضيين لا زال جارٍ، مكررة ومؤكدة نفيها التام لبعض الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض النظام الإلكتروني للمجموعة لمحاولة اختراق، مشيرة أنه عطل مؤقت.

وقالت المجموعة في بيانها: أنه إلحاقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته سامبا والرسائل الإلكترونية التي وجهت إلى جميع العملاء والبيان على الموقع الإلكتروني والتنوية الصحفي الذي صدر اليوم، فإن المجموعة تود أن تؤكد في بيانها هذا أن العطل التقني الذي تعرضت له المجموعة خلال اليومين الماضيين والمرتبط بنظام خدمات الفروع والإنترنت هو عطل فني مؤقت، مكررة ومؤكدة نفيها التام لبعض الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض النظام الالكتروني للمجموعة لمحاولة اختراق، مؤكدة سلامة منظومتها الإلكترونية وتمتعها بأقصى درجات الحماية والحصانة والقدرة التامة على رصد ومواجهة أي عمليات اختراق حيث لم يسبق تاريخيا أن تم اختراق تلك المنظومة الإلكترونية المحصنة، كما تؤكد المجموعة سلامة قاعدة بيانات ومعلومات كافة العملاء وأرصدتهم.

وأكدت المجموعة أن العمل جارٍ بشكل مكثف وبتنسيق ومتابعة مستمرة من قبل إدارة نظم المدفوعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع هذا العطل التقني المؤقت وإصلاحه لتعود الخدمات عبر الإنترنت.

وأشارت المجموعة في بيانها أن الأنظمة الأخرى التي تخدم عملاء المجموعة سواء أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو نقاط البيع (Points of Sale) أو خدمات البطاقات الائتمانية وخدمات الاستثمار وخدمة (تداول) والخزينة والأنظمة الأخرى فلم تتأثر بهذا العطل التقني.

وقالت المجموعة أن جميع فروعها قامت بخدمة عملائها بكفاءة تامة بعد عودة النظام يوم الخميس واستمرت في عملها حتى الساعة ٨ مساءً للتأكد من خدمة جميع العملاء، مضيفة أنها ستتواصل مع عملائها بشكل مستمر لإطلاعهم على آخر المستجدات عن طريق الرسائل الإلكترونية.

وفي نهاية البيان، قدمت المجموعة اعتذارها عن هذا الخلل التقني الطارئ، وشكرت عملائها على تفهمهم مقدرة ولائهم، آملين أن تعود الخدمة المشار إليها في أقرب وقت ممكن.