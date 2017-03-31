معالجة حول العين خلال دقائق عن طريق الحقن بـ “مجمع فيصل الطبي”

متابعات-فجر:

بدأ فريق طبي متخصص في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعلاج حالات الحول للأطفال والكبار بدون جراحة ، عن طريق حقن العضلات المصابة بمادة البوتوكس ، وعودة العينين إلى وضعها الطبيعي بعد الحقن وتحسن النظر والرؤية ثلاثية الأبعاد للأطفال المصابين بالحول.

ونفذ الفريق المتخصص عملياته الجديدة بنجاح لعدد من الحالات خلال الأسابيع الماضية بقيادة الدكتورة انعام بيفاري استشارية العيون والدكتورة عزرا رزيفي أخصائية العيون بالمجمع.

وأكد الفريق الطبي أن عمليات تصحيح الحول الجراحية تتم من خلال وضع العضلات بتقصيرها أو تغيير مكانها.

ولكن تصحيح الحول بالحقن عمليه تتم خلال دقائق معدوده وبدون تغيير وضع أو شكل عضلات العين. وهو ماتحقق بنجاح لعدد من الحالات مؤخرا

وهي من عمليات اليوم الواحد ونتائجها جيده بالمقارنة بالتدخل الجراحي.

هذا وأشار مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن هذا النوع من العمليات التي تعمل صحة الطائف على تطبيقها حيث كانت هذه الحالات يتم تحويلها إلى مستشفي العيون في جدة. أو الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض.

وبإجراء هذا النوع من العمليات داخل المجمع الطبي وفر الوقت والجهد ومعاناة السفر للمريض والمرافق وذلك بتوجيهات مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس ومتابعة إدارة المستشفى حيث يجري العمل على تقليص حالات التحويل خارج المحافظة بتوفير الخدمة الصحية لأهالي الطائف دون الحاجه لنقل المرضى خارج الطائف وهو مايجري تحقيقه تدريجيا وفق خطط تطويرية للأداء داخل مستشفيات المحافظة في جميع التخصصات الصحية والطبية عدا التخصصات النادرة جداً.

Share 1 Share