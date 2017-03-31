ارتفاع ضحايا انفجار باكستان إلى 24 شخصاً

متابعات-فجر:

ارتفع عدد القتلى جراء انفجار وقع اليوم الجمعة، في سوق ببلدة شمال غربي باكستان إلى 24 شخصاً، وفقاً لما صرح به مسؤول محلي.

وقال المسؤول المحلي، الذي لم تتم تسميته، إن عدد المصابين يبلغ 80 شخصاً، وقال شاهد عيان يدعى غيور حسين، إن الانفجار وقع لدى توجه الكثير من الأشخاص لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف أن العديد من المباني قد تضررت جراء الانفجار وتم إغلاق السوق.

ونقلت قناة “جيونيوز” الإخبارية الباكستانية، عن شهود عيان قولهم إن شخصاً ما أوقف سيارة بالقرب من مسجد أمام بارجاه للمسلمين الشيعة فى بلدة باراشينار في منطقة كوروم شمالي غربي باكستان الواقعة قرب الحدود الأفغانية، وأعقب ذلك الانفجار.

وتبنت جماعة الأحرار، المنشقة عن حركة طالبان الباكستانية، المسؤولية عن الانفجار.

وفى يناير الماضى، لقي ما لا يقل عن 25 شخصاً حتفهم، وأصيب أكثر من 65 آخرين جراء انفجار قوى في باراشينار.

ويشن المتطرفون السنة في باكستان هجمات منتظمة على الشيعية الذين يشكلون أقلية في البلاد، والتي تصل نسبتها إلى 20 % من السكان.

ويذكر أن كوروم هي واحدة من بين سبع مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي في منطقة القبائل في شمال غربي باكستان، وخلال السنوات الأخيرة، شن الجيش الباكستاني عدة هجمات في منطقة القبائل للتصدي للمتشددين.